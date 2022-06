Lukaku torna all’Inter, retroscena: avvocato Ledure in sede. Ora documenti – Sky

Per il grande ritorno di Lukaku all’Inter la trattativa è in via di definizione. Barzaghi, collegato dalla sede della società per Sky Sport 24, annuncia come nelle scorse ore è passato l’avvocato del giocatore, Ledure.

ULTIMO MIGLIO – Romelu Lukaku torna all’Inter, ormai è fatta (vedi articolo). Matteo Barzaghi svela un’ulteriore novità: «Siamo alla fase della stesura, manca ancora tutto l’accordo burocratico. C’è un retroscena: stamattina, nascostissimo come un ninja, è entrato l’avvocato Sébastien Ledure con Giuseppe Marotta. Era qui in sede, entrato nascostissimo. Il retroscena del retroscena è che ho visto una persona che si copriva il volto, ma poi mi è stato detto che era un collaboratore. Sulle cifre per Lukaku siamo sugli otto milioni più bonus, tutti legati alle vittorie di squadra: sarà ben felice di pagarli l’Inter, vorrebbe dire che ha vinto dei trofei. Finché non ci sono le firme non è fatta, ma è l’ultimo passaggio».