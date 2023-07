Lukaku, i tifosi della Juventus non ci stanno: «Non lo vogliamo!»

Romelu Lukaku e l’Inter prenderanno strade differenti in quest’estate. Il colpo basso del belga che ha parlato con la Juventus non è piaciuto, i tifosi bianconeri hanno preso però posizione.

CRITICHE – Romelu Lukaku non sarà particolarmente amato d’ora in poi. Il calciatore è riuscito a rompere il proprio rapporto idilliaco con i tifosi dell’Inter, che lo hanno aizzato come beniamino per anni nonostante il tradimento per il Chelsea. Una volta non è bastata, il belga ci è cascato anche con la seconda. Il fatto è ben più grave però, perché ci sono stati contatti addirittura con la Juventus. I supporters bianconeri hanno risposto alle voci di mercato in coro oggi al J-Medical: «Noi Lukaku non lo vogliamo!».