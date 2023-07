Lukaku ter, Inter anche contro se stessa: si pensava ad altro! − Sky

L’Inter lavora al ritorno di Lukaku. Operazione più complicata del previsto, anche in termini economici. Il club si era posto altri piani

IMPENSABILE − Diversi fronti aperti in casa nerazzurra, uno di questi è ovviamente Romelu Lukaku. Ne parla Matteo Barzaghi a Sky Sport 24: «Lui ha provato a rimediare con l’Inter, viene complicato a tutti vederlo con la maglia della Juventus. In Arabia non ci va, vuole rimanere in Europa. Al momento le ipotesi sono quelle. Abbiamo detto che aspetta ma non in eterno. Tempistiche importanti perché il Chelsea inizia a prediligere la chiusura a breve. Chi offre meglio, prende Lukaku. L’Inter ha un vantaggio sulla Juventus perché ha una casella in attacco da colmare, la Juventus dovrebbe prima cedere Vlahovic. In casa Inter stanno facendo qualcosa di impensabile, nessuno pensava di dover spendere più di 30 milioni di Lukaku».