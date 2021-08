Lukaku, super ingaggio ai Blues. Accordo Inter-Chelsea? Ballano 10 milioni

Lukaku è pronto a lasciare l’Inter per trasferirsi nuovamente al Chelsea in Inghilterra. Intanto, come riporta l’Independent, il giocatore ha già trovato l’accordo sull’ingaggio. Tra i due club, invece, ballano un paio di milioni

DISTANZA − Ogni giorno potrebbe essere quello buono per la fumata bianca relativa al trasferimento di Romelu Lukaku dall’Inter al Chelsea. L’attaccante belga sembra ormai destinato a lasciare Milano per fare nuovamente ritorno in Inghilterra. I Blues sono, infatti, intenzionati a riportare il ragazzo alla corte di Thomas Tuchel, il quale stravede per il giocatore (vedi dichiarazioni). Come riporta il giornale inglese The Independent, la distanza tra Inter e Chelsea è pari a 10 milioni di sterline (12 milioni circa). La società di Roman Abramovic è disposta ad arrivare anche a 120 milioni di sterline (quasi 140 milioni di euro). Intanto, Lukaku ha già trovato l’accordo sull’ingaggio, che gli permetterebbe di guadagnare 250 mila sterline a settimana (14 milioni di euro a stagione).

Fonte: “The Independent” − Miguel Delaney