Lukaku sulle orme di…Crespo? Il belga come l’argentino nel 2006 – TS

Romelu Lukaku è molto vicino a tornare all’Inter, un anno dopo dal suo passaggio dai nerazzurri al Chelsea. Il suo percorso e la sua voglia di Italia ricordano molto quelle di Hernan Crespo che fece un percorso simile

PERCORSO – Il percorso intrapreso da Romelu Lukaku, in procinto di tornare all’Inter dopo il suo passaggio al Chelsea, secondo Tuttosport, ricorda molto quello intrapreso da Crespo nei primi anni 2000. Il “Valdanito”, infatti, nel 2006 riuscì a tornare in quell’Inter che, nel 2003, l’aveva ceduta al club inglese dopo una stagione segnata da 30 presenze e 16 gol. L’argentino, proprio come “Big Rom”, ebbe subito nostalgia dell’Italia e tre anni dopo, con in mezzo una parentesi al Milan, tornò in nerazzurro dove scrisse la storia del club (116 presenze e 45 reti, con 5 trofei conquistati), dimostrandosi fondamentale per lo spogliatoio

Fonte: Tuttosport – Simone Togna