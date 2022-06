Lukaku, strategia ambiziosa ma complicata: le valutazioni dell’Inter – Sky

Lukaku sogna il ritorno all’Inter ma non sempre è possibile realizzare i sogni. L’attaccante belga vuole lasciare il Chelsea ma in condizioni tutt’altro che favorevoli per la società inglese. Come riportato da Sky Sport, a Milano si tiene viva ogni ipotesi di mercato

BIG IN ATTACCO – Il mercato nerazzurro vive di novità giorno per giorno. E non tutto dipende dalla volontà dell’Inter, che in alcuni casi aspetta evoluzioni da parti terze. Il caso che riguarda il possibile ritorno di Romelu Lukaku ne è la dimostrazione. Secondo quanto appreso da Sky Sport, è difficile che vada in porto la strategia del centravanti belga che consiste nel convincere il Chelsea a cederlo in prestito gratuito. Per questo l’Inter tiene sempre calda la pista Paulo Dybala, che può arrivare a parametro zero. I due al momento sono “alternativi”, non solo per motivi finanziari ma anche numerici. L’Inter deve ancora sistemare Alexis Sanchez (vedi focus).