Lukaku sta convincendo il Chelsea! Inter pronta a mettersi d’accordo – Sky

Lukaku si avvicina al clamoroso ritorno all’Inter: sta riuscendo a convincere il Chelsea sul prestito! Di Marzio, dopo una giornata segnata dagli incontri in sede, dà aggiornamenti in apertura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

IN VIA DI DEFINIZIONE – Gianluca Di Marzio apre con notizie grosse: «Oggi è aumentata molto la fiducia dell’Inter di riportare in Italia Romelu Lukaku. Il pressing di Lukaku evidentemente sta funzionando con il Chelsea e il nuovo proprietario, ha fatto il lavaggio del cervello. Il Chelsea ha capito, in queste ore ha aperto al prestito con l’Inter. Una trattativa che può decollare nelle prossime ore e c’è di più: l’Inter è disposta a pagare il prestito oneroso. Mi sento di dire che è una questione di quanto sarà disposto a mettere nel prestito, il Chelsea era partito da venti-venticinque milioni ma è già sceso. Le parti sono vicine a mettersi d’accordo, questo spiraglio è aumentato nelle ultime ore».