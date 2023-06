Lukaku chiede solo l’Inter, nuovi contatti col Chelsea! Una data

Altro che Juventus o Milan: per Lukaku l’unico obiettivo è giocare nell’Inter anche nella prossima stagione. Il Telegraph anticipa nuovi contatti col Chelsea e una data limite per provare a chiudere l’operazione.

CAMBIO DI STRATEGIA – L’Inter ha visto una prima offerta di nuovo prestito per Romelu Lukaku rifiutata, ma non si arrende. Il Chelsea riprenderà gli allenamenti lunedì prossimo, ma l’attaccante non sarà presente al raduno perché ha vacanze più lunghe complici gli impegni in nazionale. In settimana, scrive il Telegraph, previsti nuovi contatti fra le parti e un’offerta diversa: sempre prestito, ma con diritto di riscatto fissato a trenta milioni di euro. Il Chelsea vorrebbe includere l’obbligo, in modo da non rischiare di vedersi rimandato indietro Lukaku. Il giocatore ha già fatto sapere ai londinesi di non voler valutare altre proposte, mettendo così a tacere le voci su Milan e addirittura Juventus. Il suo unico desiderio è giocare nell’Inter, senza troppi giri di parole. Si pensa che, andando avanti con le settimane, la posizione del Chelsea possa ammorbidirsi complice la necessità di trovare un accordo e la volontà di Lukaku. Con una data limite: il 17 luglio. Quel giorno i londinesi partiranno per la tournée negli Stati Uniti e si cercherà di evitare di lasciare in Inghilterra giocatori in partenza. Con Lukaku che non rientra nei piani dei Blues.

Fonte: telegraph.co.uk – Matt Law