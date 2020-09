Lukaku sogno (sfumato) di Koeman per dopo Suarez...

Lukaku sogno (sfumato) di Koeman per dopo Suarez al Barcellona: motivo

Ronald Koeman, neo allenatore del Barcellona, avrebbe indicato l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, come una delle prime scelte per il dopo Luis Suarez

SCENARIO – Secondo quanto riportato dal programma Onze di Esport3, Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, sarebbe stato tra le opzioni principali di Ronald Koeman, neo allenatore del Barcellona, per sostituire il possibile partente Luis Suarez. Tuttavia questo scenario sarebbe tramontato a causa della crisi economica dovuta al Coronavirus che avrebbe impedito un’operazione crisi onerosa. Il tecnico olandese ha già allenato il centravanti belga ai tempi dell’Everton, nel 2017, stagione di Premier League in cui segnò 25 gol in 37 partite.