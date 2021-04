Lukaku continua a segnare con l’Inter e a solleticare l’interesse dei migliori club europei. Un’altra big inglese punta il belga come rinforzo in attacco, sebbene i margini siano praticamente nulli.

SEMPRE INGHILTERRA – Romelu Lukaku è sempre più in alto nell’élite del calcio europeo. E si trova lì grazie a queste due straordinarie stagioni con l’Inter, in cui ha 61 gol in 91 presenze. Numeri che non lasciano indifferenti i principali top club europei, come Barcellona e Manchester City. Tuttavia BigRom non ha nessuna intenzione di lasciare i colori nerazzurri. Nemmeno per trasferirsi al Liverpool, ultima iscritta nella caccia al gigante belga. Secondo quanto riporta Don Balon, Jurgen Klopp sostituirebbe volentieri Roberto Firmino con il 9 dell’Inter. Ma, come se già non bastasse la volontà di Lukaku di rimanere a Milano, c’è un altro grande impedimento. Attualmente i Reds sono sesti in Premier League, a quattro punti dalla zona Champions League. Mancano quindi sia le garanzie economiche, sia quelle sportive per allietare il belga dell’Inter.

Fonte: Don Balon – Alberto Rambla