Lukaku si muove per l’Inter? In arrivo incontro con il Chelsea!

Lukaku non ha nascosto, da almeno sei mesi, la sua volontà di tornare all’Inter dopo appena una stagione trascorsa al Chelsea. Dall’Inghilterra, il tabloid Evening Standard anticipa come il belga parlerà con la nuova proprietà.

IL PROSSIMO PASSO – Ieri si è detto di incontri fra l’agente che ora segue Romelu Lukaku e l’Inter. C’è chi lo ha smentito, chi lo ha confermato e chi lo ha minimizzato, ma risulta essere un primo passaggio per capire la fattibilità del grande ritorno. Il prossimo dovrebbe farlo lo stesso attaccante. Secondo l’Evening Standard, Lukaku a breve avrà dei contatti diretti col Chelsea per capire il suo ruolo nella prossima stagione. Lì, presumibilmente, si avrà un quadro più chiaro della situazione. Il nuovo proprietario dei Blues, Todd Boehly, non vorrebbe comunque privarsi subito di Lukaku (nemmeno in prestito) perché saprebbe di andare in perdita.

Fonte: standard.co.uk – Simon Collings