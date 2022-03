Lukaku si dimezza lo stipendio per l’Inter? La cifra dello ‘sconto’ – SI

Si continua a parlare di un ritorno di Lukaku all’Inter, nel caso in cui la crisi al Chelsea dovesse continuare. Nonostante le smentite provenienti dall’Inghilterra (vedi articolo) Sportitalia insiste: il belga può ridursi l’ingaggio.

OCCHIO ALLO SCONTO – Romelu Lukaku ha un ingaggio da dodici milioni e mezzo di euro netti a stagione col Chelsea. Quello che è successo nelle ultime settimane, con Roman Abramovich costretto a cedere la società e oggi squalificato dalla Premier League (vedi articolo), cambia però gli scenari ai Blues. Il futuro dei londinesi non è chiaro, sullo stesso Lukaku sono subito emerse voci di ritorno all’Inter. Per Sportitalia, visto che il rapporto col manager Thomas Tuchel non è dei migliori, la pista è da seguire. Un rientro in nerazzurro non verrebbe disdegnato da Lukaku, pronto a scendere a sette milioni e mezzo di stipendio per il clamoroso dietrofront.