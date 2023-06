Lukaku per la seconda stella! Inter-Chelsea: la strada maestra − TS

L’Inter spinge per riavere Romelu Lukaku. Simone Inzaghi ha deciso di aspettare sul suo rinnovo (vedi articolo) per poter riabbracciare l’uomo che può portare la seconda stella. La soluzione col Chelsea è stata individuata

PIETRA ANGOLARE − Lukaku l’uomo designato per portare la seconda stella all’Inter. Inzaghi vuole a tutti i costi riabbracciare il suo gigante belga. Il tecnico sa che il Big Rom devastante dell’ultima parte di stagione può diventare la vera arma in più della sua squadra. I numeri parlano chiaro: Lukaku ha giocato da titolare 7 partite delle ultime 8 gare in campionato (è rimasto in panchina per 90’ a Verona) e l’Inter ne ha vinte 6, perdendo solo a Napoli con una squadra però imbottita di seconde linee. E Il suo ruolino stato impressionante: 7 gol e 4 assist. Se la Beneamata ha agguantato il terzo posto, il merito è proprio del gigante di Anversa. Ora bisogna riaverlo. La strada maestra col Chelsea è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva di 43 milioni di euro. Più difficile la cessione a titolo definitivo sempre a quella cifra.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino