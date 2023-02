Lukaku, Sampdoria-Inter nuovo inizio anche in chiave mercato

Lukaku è in prestito dal Chelsea sino al termine di questa stagione, poi bisognerà vedere. Si è parlato a lungo di un rinnovo della permanenza per un altro anno, ma Sportitalia lo mette in bilico. Dipenderà dal rendimento del giocatore, a partire da Sampdoria-Inter lunedì.

FUTURO DA SCRIVERE – Romelu Lukaku ha come obiettivo costruirsi il futuro all’Inter. Da lunedì contro la Sampdoria, dove peraltro non è da escludere una maglia da titolare (vedi articolo), dovrà convincere lo staff tecnico e la dirigenza di poter essere un giocatore determinante. Lo afferma Sportitalia, che non dà per scontata la permanenza oltre la fine di questa stagione. Questo perché i termini con cui Lukaku è arrivato in prestito, a livello economico, non si possono ripetere. Bisognerà andare a trattativa col Chelsea, ma questa arriverà soltanto con un rendimento accettabile. Ci sono quattro mesi da qui alla fine della stagione: Lukaku ora deve dimostrare, dopo tanti infortuni, di valere l’Inter.