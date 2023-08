Lukaku-Roma, operazione in chiusura per l’ex Inter: le cifre − SM

Lukaku ha un’unica reale possibilità per tornare in Serie A, possibilità che porta il nome di Roma: ecco come l’incastro sta prendendo forma.

CHIUSURA − Secondo SportMediaset, Romelu Lukaku ha accettato di ridursi l’ingaggio scendendo a 7,5 milioni di euro. Anche perché il Chelsea non avrebbe coperto il disavanzo. La Roma continua a chiedere un prestito oneroso da 5 milioni di euro. Mentre il club inglese vorrebbe 8 più 2 milioni bonus. Ma l’affare resta in piedi e si può chiudere a una via di mezzo per una cifra di 7 milioni di euro.