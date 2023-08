Lukaku sempre più verso la Roma, due intese da trovare – SM

Dopo il tradimento all’Inter, il flirt con Milan e Juventus, Romelu Lukaku è destinato a ritrovare José Mourinho e volare alla Roma. Come riporta Sport Mediaset, i giallorossi devono prima però trovare una doppia intesa con il Chelsea.

FATTORI DA CHIARIRE – Incontro in corso in queste ore tra Roma e Chelsea per definire il passaggio di Romelu Lukaku in giallorosso. La formula è chiara: prestito con diritto di riscatto, proprio come lo scorso anno all’Inter. Restano ancora da chiarire tutte le cifre in gioco: a partire dall’indennizzo ai blues per il prestito, con 5 milioni offerti dalla Roma e 8 richiesti dai londinesi. Poi l’ingaggio, con i giallorossi pronti a spingersi al massimo fino a 7 milioni, il che richiederebbe un contributo da parte del club cedente.