Lukaku, ritorno all’Inter? Dalla Spagna sbuca una pretendente in caso di addio

Negli ultimi tempi si è parlato di un ipotetico ritorno di Romelu Lukaku all’Inter, specialmente dopo le sanzioni che stanno colpendo il Chelsea e l’ex patron Roman Abramovich. Secondo il quotidiano spagnolo AS, però, sul belga ci sono anche gli occhi del Barcellona.

IN LIZZA – Nel caso di un suo addio al Chelsea dopo una sola stagione dal suo ritorno, non ci sarebbe soltanto l’Inter pronta ad accogliere Romelu Lukaku. Stando alle notizie che arrivano dalla Spagna, infatti, sul belga ci sono anche gli occhi del Barcellona. I catalani sono alla ricerca di un grande attaccante per rilanciarsi dopo una stagione di transizione e tra i tanti nomi fatti anche quello dell’ex 9 nerazzurro è presente. Anche se si tratterebbe della quarta scelta dopo gli obiettivi Haaland, Salah o Lewandowski.