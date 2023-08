Lukaku rifiuta tutto per la Juventus: la mossa è controproducente − SI

Lukaku ha rovinato tutto con l’Inter e sta continuando a rifiutare tutto per la Juventus: la mossa però sta risultando decisamente controproducente.

CONTROPRODUCENTE − L’Inter ha chiuso definitivamente con Romelu Lukaku che, mentre Marotta e Ausilio lavoravano col Chelsea, prendeva accordi con la Juventus. Il belga ha rinunciato a tutto per il club bianconero. I Blues vogliono liberarsene, l’Al-Hilal lo vorrebbe ma Lukaku vuole l’Europa. La mossa però sta risultando decisamente controproducente, come riferito da SportItalia, perché i tifosi juventini non lo vogliono. Come finirà? Non si sa. Ma una cosa è certa: all’Inter non interessa più nulla.

Fonte: SportItalia.com – Massimiliano Fina