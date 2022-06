Lukaku rifiuta top club per l’Inter, parla in prima persona con il Chelsea! – CdS

Lukaku ha in testa solo l’Inter e non valuta altre alternative. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, pur di tornare a Milano, direbbe no a eventuali avances dei top club europei. Disposto anche a parlare in prima persona con il nuovo proprietario del Chelsea.

INSISTE – Romelu Lukaku pur di tornare all’Inter, è pronto a dire no a Bayern Monaco, Real Madrid e Tottenham dell’amico Antonio Conte. Tre club che in realtà, ad oggi, non hanno ancora mostrato interesse per lui, ma che più avanti potrebbero chiedere informazioni per lui. La nuova proprietà del Chelsea, intanto, deve ancora completare il suo insediamento. Lukaku, tramite il suo legale Ledure, è stato e sarà tassativo: tornare all’Inter ad ogni costo. Tanto da voler agire in prima persona, parlando direttamente con il nuovo proprietario Todd Boehly. L’attaccante belga vuole spiegare le sue ragioni, magari trovando pure la sponda di Tuchel che non vuole avere più niente a che fare con lui, e convincerlo del fatto che un prestito all’Inter converrebbe al Chelsea. Quella nerazzurra è la piazza in cui si rivaluterebbe al massimo. L’impresa è molto più complicata.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guaadagno e Andrea Ramazzotti

