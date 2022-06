Lukaku, questione spinosa. Inter si spinge fino a una certa cifra – Sky

Romelu Lukaku continua nella sua opera di convincimento al Chelsea per essere mandato in prestito all’Inter. Secondo Marco Demicheli di Sky Sport, però, i nerazzurri non sono disposti ad andare oltre a una certa cifra.

SOGNO DI RITORNO – Romelu Lukaku e l’Inter continuano a lavorare per tornare insieme il prossimo anno, seppur soltanto in prestito. Marco Demicheli di Sky Sport ha fatto il punto della situazione: «La questione più spinosa è la trattativa con il Chelsea. Lo sta facendo lo stesso Lukaku. Bisogna capire la cifra che i londinesi vogliono chiedere per il prestito oneroso. Vista la cifra pagata un anno fa, il valore del belga scende a bilancio ogni anno di 23 milioni di euro. Questo vuol dire che se il Chelsea registrasse meno di questa cifra, quest’anno dovrebbero registrare una minusvalenza. Per i nerazzurri sarebbero naturalmente troppi, si potrebbe fare a 6-7 milioni».