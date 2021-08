Lukaku pronto a volare a Londra: il Chelsea pianifica pure la presentazione

Lukaku a breve dovrebbe essere, salvo ribaltoni che ormai purtroppo non sembrano possibili, un nuovo giocatore del Chelsea. Il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano fa sapere che i londinesi stanno già pianificando la presentazione.

IN CHIUSURA – Per Romelu Lukaku al Chelsea sembra essere ormai questione di giorni. Come riporta Fabrizio Romano, i Blues stanno pianificando le visite mediche e la presentazione per la prossima settimana. Da ricordare che i londinesi giocheranno mercoledì (ore 21) la Supercoppa Europea a Belfast contro il Villarreal. Per Lukaku è previsto il viaggio in Inghilterra a breve, dopo che la proprietà del’Inter ha accettato l’offerta da centoquindici milioni di euro (vedi articolo).