Lukaku presto incontrerà il Chelsea, c’è una data! Sua scelta definitiva

Lukaku al momento si trova in Belgio con la sua Nazionale, dove non disputerà – causa infortunio -, le ultime partite contro Polonia e Galles. L’attaccante, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, presto incontrerà il Chelsea per ribadire, ancora una volta, le sue intenzioni.

NON SOLO DYBALA – Procede anche l’interesse per Romelu Lukaku, ma l’attaccante belga sa che non dipende dall’Inter bensì da lui stesso, e dal suo entourage. L’attaccante presto incontrerà la (nuova) proprietà del Chelsea e a loro dovrà ribadire la volontà non solo di lasciare Londra, ma anche quella di voler vestire la maglia dell’Inter. Lukaku ha già chiesto a Tuchel un faccia a faccia dal 15 giugno in poi. Lui punta ad arrivare alla fumata bianca entro il 30 giugno, per consentire all’Inter di usufruire del Decreto Crescita e pagare meno tasse sul suo stipendio. La scelta di lasciare il Chelsea per tornare a vestire la maglia dell’Inter è definitiva.

Fonte: Corriere dello Sport