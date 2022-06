Lukaku, prestito OK ma non gratis: due obiettivi per il Chelsea

Si continua a lavorare in casa Inter per il prestito di Romelu Lukaku dal Chelsea. Una soluzione che, secondo il The Sun, soddisferebbe anche i londinesi. Ma non gratis. I soldi del prestito, infatti, servirebbero per un altro attaccante.

DOPPIO OBIETTIVO – Non è un mistero che Romelu Lukaku sia in uscita dal Chelsea. L’Inter lo rivorrebbe in prestito, così come il giocatore vorrebbe tornare a Milano. Ma i blues non sembrano essere interessati a lasciarlo partire gratis. La richiesta dei londinesi per il prestito è infatti di circa 25 milioni di euro, che servirebbero per essere investiti sul suo ricambio. Il Chelsea, infatti, vorrebbe sfruttare l’uscita (seppur temporanea) di Lukaku per gettarsi poi su Robert Lewandowski o Ousmane Dembélé come sostituto.