Lukaku, possibile ritorno all’Inter? Solo in un caso, ma c’è un rischio – CdS

Lukaku in un’intervista pubblicata ieri da Sky Sport (vedi QUI), si è scusato con i tifosi dell’Inter per le modalità del suo addio, aprendo a una possibilità riguardo il suo ritorno. Il Corriere dello Sport, questa mattina, ha fatto il punto della situazione riguardo un suo possibile ritorno in nerazzurro, sottolineando, però, un particolare non indifferente.

POSSIBILE RITORNO – Lukaku apre al ritorno all’Inter? Tenendo in considerazione le tempistiche dell’intervista (vedi articolo), c’è da considerare che dietro il “mal di pancia” dell’attaccante belga, c’è un investimento di ben 115 milioni da parte del Chelsea, che gli ha garantito, inoltre, uno stipendio da 15 milioni a stagione. Evidentemente, l’Inter non è in grado di riacquistarlo. Tuttavia – sottolinea il quotidiano romano -, se le venisse effettivamente proposto in prestito gratuito, con ingaggio per buona parte pagato, allora il calciatore potrebbe tornare a giocare per l’Inter. In casa nerazzurra questa possibilità viene definita fantacalcio, ma la possibilità c’è. Il rischio, d’altra parte, sarebbe quella di rompere un giocattolo che ad oggi con Edin Dzeko gira in modo perfetto. Con Romelu Lukaku in campo, la squadra dovrebbe modificare inevitabilmente il suo stile di gioco.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno