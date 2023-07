Lukaku, il peso a bilancio del suo addio. Un anno di prestito – CF

Romelu Lukaku non tornerà più all’Inter. Il suo comportamento non è piaciuto alla dirigenza, in particolare a Piero Ausilio, perciò il suo futuro non sarà affatto nerazzurro. CalcioeFinanza indica il peso a bilancio del calciatore.

IMPATTO – Romelu Lukaku è tornato all’Inter appena un anno fa, ma la sua esperienza si è ormai arenata. Non ci sarà il ritorno, infatti da lunedì il calciatore si allenerà con il Chelsea. Il prestito dell’estate passata è stato pagato dai nerazzurri 7,860 milioni di euro. A questa cifra, per conoscere l’impatto a bilancio, bisogna aggiungere lo stipendio di Lukaku su cui sono state utilizzate le agevolazioni del Decreto Crescita. Il belga ha guadagnato 8.5 milioni di euro netti, quindi circa 11 lordi: il totale del suo peso per l’Inter è stato quindi di 19 milioni. La dirigenza risparmierà questo gruzzolo, che verrà reinvestito per il prossimo attaccante.

Fonte: calcioefinanza.it