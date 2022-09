Lukaku, pericolo mercato per l’Inter: entra indirettamente il Bayern Monaco – TS

Lukaku è al momento infortunato e dovrebbe tornare solo dopo la sosta per le nazionali. Secondo Tuttosport, l’Inter si deve preoccupare a livello di mercato per un effetto domino scatenato dal Bayern Monaco.

LA RICERCA – Il Bayern Monaco vuole un centravanti, nonostante ventinove gol segnati nelle prime otto uscite stagionali. L’ha fatto capire anche ieri Julian Nagelsmann, che si è lamentato per la partenza di Robert Lewandowski. Secondo Tuttosport il preferito è Harry Kane, in scadenza di contratto nel 2024 col Tottenham. Un’operazione dove entrerebbe di riflesso l’Inter e anche Romelu Lukaku. Questo perché Antonio Conte lascerebbe partire il suo centravanti solo se, in cambio, dovesse prendere proprio Lukaku dal Chelsea. L’attaccante belga è in prestito all’Inter fino al prossimo 30 giugno, non sembrano esserci al momento scossoni dovuti all’esonero di Thomas Tuchel (vedi articolo). Ma proprio il Bayern Monaco potrebbe innescare una situazione che metterebbe in dubbio la permanenza di Lukaku oltre questa stagione.

Fonte: Tuttosport – S.P.