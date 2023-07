Lukaku, per il ritorno serve uno sforzo dell’Inter! Affare da 100 milioni – Sky

Lukaku vuole solo l’Inter e secondo quanto riportato da Sky Sport, la soluzione pare già scritta. Ma serve uno sforzo da parte dei nerazzurri, per un affare complessivo di circa 100 milioni totali.

SFORZO ECONOMICO – Romelu Lukaku sogna il ritorno in nerazzurro e viceversa, questa è la vera sicurezza ad oggi. Per sbloccare l’affare, l’Inter deve fare uno sforzo economico pluriennale che va dai 90 e i 100 milioni totali, che comprendono: 12 milioni lordi a stagione in quattro o cinque anni di contratto, più la richiesta richiesta del Chelsea di circa 40 milioni di euro. L’Inter ha fatto una prima offerta, due settimane fa da 25 milioni di euro, poi rifiutata dagli inglesi. Nel mezzo sono arrivate richieste da parte di Milan e Juventus immediatamente rispedite al mittente. Lukaku ha ribadito la volontà di tornare a vestire la maglia nerazzurra, chiudendo la porta anche all’Arabia Saudita davanti a un’offerta da 50 milioni. Lui non prende in considerazione altre offerte se non l’Inter.