Lukaku, il patto con l’Inter non basta. Cosa serve per chiudere – Sky

L’Inter e Lukaku hanno la stessa intenzione: proseguire insieme. Sulla strada che porta il belga a tornare a Milano c’è, però, l’ostacolo Chelsea. Ecco, secondo Sky Sport 24, qual è la situazione e cosa serve per convincere gli inglesi.

ATTESA – La questione ancora aperta fra l’Inter e Romelu Lukaku è alquanto spinosa. Alessandro Sugoni, intervenuto nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, spiega come dovrebbero muoversi i nerazzurri: «Con i soldi di Onana, oltre a prendere i due portieri, bisognerà andare a fare un rilancio col Chelsea per Lukaku. È un po’ tanta la differenza fra quello che si chiede e quello che si propone. La prima offerta recapitata è stata di 25 milioni, il Chelsea ne chiede almeno 20 di più. Il Chelsea è forte dell’interessamento delle squadre arabe e dei sondaggi arrivati anche dall’Italia, di Milan e Juventus. Nulla di tutto questo al momento ha avuto seguito ma fa stare il Chelsea in una posizione di forza nella trattativa. È vero che la volontà di Lukaku è quella di tornare all’Inter ed è vero che la volontà dell’Inter è quella di riavere Lukaku. Questo patto per reggere ha bisogno di un paio di cose. Intanto la prossima mossa dell’Inter con un rilancio e poi che questo rilancio venga fatto anche abbastanza in fretta. Perché Lukaku non vuole ricominciare la stagione al Chelsea, che la settimana prossima volerà negli Stati Uniti. Quindi probabilmente il calciatore vuole già sapere quale sarà il suo destino. Non può aspettare all’infinito. Per l’Inter oltre al rilancio c’è da mettere in conto anche l’ingaggio. Pensiamo a un quadriennale, da 11 12 lordi a stagione. Messi insieme fanno una bella cifra. Però l’Inter ha intenzione comunque di fare questo rilancio».

Fonte: Sky Sport 24 – Alessandro Sugoni