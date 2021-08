Lukaku partito per Londra, promesso un messaggio ai tifosi dell’Inter – Sky

Dopo le visite mediche a cui si è sottoposto oggi (vedi video), è arrivato il momento per Romelu Lukaku di raggiungere la sua nuova squadra. Come riportato da “Sky Sport”, il giocatore è partito pochi minuti fa in direzione Londra, promettendo un messaggio ai tifosi dell’Inter.

PARTITO – Romelu Lukaku ha lasciato Milano. Come mostrato da “Sky Sport”, il belga ha preso pochi minuti fa un aereo in direzione Londra, pronto a finalizzare il suo trasferimento al Chelsea. Lo stesso giocatore, intercettato dai giornalisti presenti, ha promesso a breve un messaggio di saluto a tutti i tifosi dell’Inter. Poi, in settimana, l’annuncio ufficiale.