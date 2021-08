Lukaku ‘in parola’ col Chelsea. Ma ribaltone con l’Inter può ancora esserci – SI

Lukaku è vicino al Chelsea, ma Sportitalia non esclude che alla fine un ribaltone arrivi. In apertura della trasmissione dedicata al mercato si segnala come l’area sportiva dell’Inter sia in subbuglio.

UNO O L’ALTRO – Romelu Lukaku è in parola col Chelsea e si vede solamente coi Blues, secondo Sportitalia. Per l’attaccante belga pronto un accordo da quindici milioni di euro netti a stagione, ma serve l’OK di Suning. Come segnalato in serata l’Inter attende nelle prossime ore la nuova offerta dei londinesi (vedi articolo). Duvan Zapata resta il favorito come sostituto di Lukaku, ma è possibile che di attaccanti ne arrivino due. Con Dusan Vlahovic per ora senza possibilità Moise Kean dell’Everton è favorito su Gianluca Scamacca del Sassuolo. Sempre Sportitalia fa sapere che l’area sportiva dell’Inter è in subbuglio, non volendo la cessione di Lukaku per la quale a spingere è la proprietà cinese.