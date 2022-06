Lukaku parla col Chelsea, ha speranze. Inter, missione Ausilio propedeutica – SI

Lukaku spera sempre di tornare all’Inter e continua a spingere col Chelsea per ottenere l’OK a liberarsi. Pedullà, in collegamento con Sportitalia Mercato, ritiene che la missione di Ausilio porti qualcosa (vedi articolo).

VOLONTÀ CHIARA – Alfredo Pedullà prevede il ritorno: «Romelu Lukaku sta parlando tramite il suo avvocato con il Chelsea, spera di potercela fare. Significa che pensa di potersi liberare di poterlo fare in prestito, lui ha già dato disponibilità all’Inter e nella prossima stagione guadagnerebbe la metà. La porta, che sembrava uno spiraglio, è diventata abbastanza aperta. Lautaro Martinez via? Tutti vogliono restare all’Inter, però questa missione di Piero Ausilio a Londra è propedeutico a qualcosa. Ci sono sullo sfondo Milan Skriniar, non solo col PSG perché a gennaio c’era il Tottenham, e Alessandro Bastoni che ha due anni di contratto».