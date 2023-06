Lukaku, parla l’avvocato: «Nulla con il Milan! Ora palla all’Inter»

L’avvocato di Lukaku, Ledure, smentisce totalmente le (folli) voci su un passaggio al Milan nella prossima stagione. Come dichiarato a Fabrizio Romano, non va in Arabia Saudita e va in direzione dell’Inter.

BUFALA CLAMOROSA! – Sébastien Ledure, agente di Romelu Lukaku, spiega la situazione a Fabrizio Romano dopo le voci incontrollate delle ultime ventiquattro ore: «Non ci sono contatti in corso con il Milan. Lukaku vuole rimanere in Europa, confermo che non ha intenzione di andare ora in Arabia Saudita. La posizione del Chelsea: i club interessati devono presentare un’offerta. L’Inter ha la palla nel suo campo e deve fare la prossima mossa».