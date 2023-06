Lukaku, ottimismo Inter. Attacco? Lista extralarge: occhi su 4 − CdS

Filtra ottimismo in casa Inter per Romelu Lukaku, che sta spingendo per ritornare nuovamente ad Appiano Gentile. Intanto, i nerazzurri dovranno muoversi per rifare l’attacco

CAST − L’unico certo di vestire la maglia dell’Inter la prossima stagione è Lautaro Martinez. Il Toro argentino, al momento, è rimasto praticamente da solo nell’attacco nerazzurro. Dzeko è ormai quasi del Fenerbahce, Lukaku è in trattativa col Chelsea per ritornare e Joaquin Correa è sul piede di partenza alla ricerca di una nuova sistemazione. Dunque, occorre muoversi per l’Inter. Quanto a Big Rom, nonostante il primo approccio negativo col Chelsea, filtra ottimismo. Inoltre i Blues hanno chiuso per Nkunku in attacco e ciò ridurrà ulteriormente lo spazio per il belga. Ma servirà rimpiazzare Dzeko e presto anche Correa. Quattro i nomi sulla lista nerazzurra: Zaha a zero dal Crystal Palace, Dembelé in uscita dal Lione, Balogun dell’Arsenal e Openda del Lens. Piace tanto l’attaccante dei Gunners, che ha fatto 21 gol in prestito nell’ultima stagione al Reims in Ligue 1. Ma in prestito non partirà e la valutazione è di circa 40 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno