Lukaku, ‘ossessione’ Inter ma pentimento di Romelu non basta: situazione

Romelu Lukaku vorrebbe fortemente tornare all’Inter dopo una sola stagione tra le fila del Chelsea, un ritorno però che non sembra facile.

RITORNO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Romelu Lukaku vuole solo l’Inter e ha l’ossessione per il ritorno in maglia nerazzurra. L’attaccante del Chelsea avrebbe fatto capire di essere disposto a dimezzarsi l’ingaggio. Il centravanti continuerebbe a telefonare e scrivere messaggi agli ex compagni di squadra sperando di tornare in nerazzurro.

PRESTITO – Il pentimento del giocatore però non sarebbe sufficiente a risolvere la trattativa. Il Chelsea ha speso 113 milioni di euro per acquistarlo la scorsa estate e sarebbe difficile pensare che possa svenderlo. La sola via che l’Inter potrebbe seguire sarebbe quella del prestito. Una soluzione che si deve capire se sarà gradita ai Blues.

INCONTRO – A inizio prossima settimana si dovrebbe tenere un incontro fra i dirigenti nerazzurro e un legale che segue il belga. Non prevista la presenza di Pastorello. Ausilio e Marotta, contagiati dall’entusiasmo di Big Rom, vorrebbero vedere se il suo ritorno sia possibile.

