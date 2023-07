Lukaku-Onana, destini incrociati: sull’Inter pesa una deadline − Sky

Lukaku e Onana rappresentano, per l’Inter, due operazioni diverse ma che in un certo senso sono anche intrecciate tra loro. L’attaccante vuole il club nerazzurro, il portiere è sempre più vicino al Manchester United. Pesa una deadline, come sottolineato da Sky Sport.

INTRECCIO − Sono giorni decisivi sia per André Onana sia per Romelu Lukaku. Serve il rilancio decisivo dal Manchester United, così si capirà anche cosa ne sarà di Lukaku. L’Inter per il belga può arrivare a 35 milioni di euro, ma il Chelsea chiede 45 milioni di euro. Quindi la forbice è ancora abbastanza ampia. Due cose sono fondamentali: il timing e la volontà del giocatore. La deadline per i Blues è il 17 luglio.