Lukaku OK, ora tutto su Dybala: ultimi nodi con Inter ancora da sciogliere – TS

Da oggi, una volta chiuso (in positivo) il capitolo Romelu Lukaku, ogni momento è buono per sbloccare l’affare Paulo Dybala. Secondo Tuttosport, ultimi nodi ancora da sciogliere.

ULTIMI NODI – Dopo l’ultimo incontro dell’8 giugno, Inter ed entourage di Paulo Dybala si sono presi del tempo per decidere. Il calciatore sta valutando la proposta dei nerazzurri, cioè quadriennale da 7 milioni complessivi (5,5 più bonus). Dopo Romelu Lukaku, l’Inter tornerà con decisione su Dybala, per avere il sì definitivo del calciatore. Ancora qualche nodo da sciogliere: quando far scattare i bonus, il premio alla firma e le commissioni al suo entourage. Lo stesso Dybala in questi giorni ha mostrato grande serenità, in vacanza in compagnia della sua compagna e di Joaquin Correa.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini