Lukaku, oggi nuovo vertice Inter-Chelsea! Si sblocca l’affare? – CdS

L’Inter lavora in questo calciomercato estivo su più fronti. Uno di questi è quello che riguarda Romelu Lukaku con i nerazzurri che sognano un suo ritorno e preparano il terreno per l’offerta al Chelsea.

OFFERTA – Oggi, come riporta il Corriere dello Sport, ci sarà un nuovo vertice in videoconferenza tra Chelsea e Inter. Presenti ci saranno anche i due presidenti dei club, da una parte Steven Zhang e dall’altra Todd Boehly oltre ovviamente ai dirigenti e l’uomo di fiducia di Lukaku, l’avvocato Ledure. Due giorni fa c’è stato già un primo approccio con l’Inter e il Chelsea distanti sulla cifra per il prestito oneroso: i nerazzurri offrono 5 milioni, il Chelsea ne chiede 10/12 dopo aver sparato 20 inizialmente. Si sbloccherà l’affare?

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti