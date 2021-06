Lukaku, offerta top del City: no dell’Inter, che ha deciso chi sacrificare – Rai

Lukaku è finito sul taccuino di diversi top club dopo l’ultima stagione in maglia Inter e ancor di più durante Euro 2020. E il City, a quanto pare, ci prova. Paganini – giornalista di “Rai Sport” – nel corso di “Notti Azzurre” su Rai 1 parla dei piani nerazzurri per l’attacco

LEADER INTOCCABILE – La cessione imminente di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain (vedi articolo) potrebbe non essere l’ultima di un titolarissimo in casa nerazzurra. Nelle ultime ore si segnala un’offerta veramente importante da parte del Manchester City per Romelu Lukaku, che è uno dei nomi fatti da Pep Guardiola per l’attacco. Il primo nome sulla lista è quello dell’inglese Harry Kane, che il Tottenham non vuole cedere. Per questo l’offerta per Lukaku. L’Inter – per il momento – ha detto no perché ha le idee ben chiare sul mercato. Se c’è uno da sacrificare in attacco, quello è Lautaro Martinez, non Lukaku. Questo quanto riferito da Paolo Paganini sul mercato nerazzurro. L’addio dell’attaccante argentino dopo quello di Hakimi sicuramente terrà banco nelle prossime settimane (vedi focus). Lukaku è intoccabile per l’Inter, Lautaro Martinez – forse – meno.