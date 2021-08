Lukaku, offerta Chelsea fa vacillare: un motivo per tornare in Premier – Sky

Le voci su Romelu Lukaku e un suo possibile passaggio al Chelsea continuano a infiammare il calciomercato delle ultime ore. Secondo Marco Demicheli di “Sky Sport”, per il belga ci sarebbe un motivo in particolare che lo spingerebbe a tornare in Premier League.

SFIDA – Queste le parole del giornalista Marco Demicheli di “Sky Sport” sui motivi che potrebbero spingere Romelu Lukaku a tornare in Premier League, in particolare al Chelsea che continua a spingere per il suo ritorno: «Romelu Lukaku ci sta pensando. Non ha voluto dire di no perché si è preso del tempo per pensarci. Per lui tornare in Inghilterra sarebbe una sfida perché in Italia ha vinto, è una star, ma in Premier League non ha mai vinto e spesso lo hanno criticato. Inoltre c’è da tenere in considerazione la situazione che sta vivendo l’Inter, che ha visto andare via Antonio Conte, ha ceduto Achraf Hakimi e ha difficoltà a rinforzare la rosa».