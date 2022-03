Lukaku di nuovo all’Inter? Operazione non alla Marotta. L’obiettivo è uno

Si accendono le voci sul mercato estivo dell’Inter. Le voci su un ritorno di Lukaku sono insistenti anche se l’operazione va contro il lavoro di Marotta. L’obiettivo dei nerazzurri è un altro

ATTACCO − Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia, aggiorna su Lukaku e Scamacca. L’espero di mercato non ha dubbi: «Romelu Lukaku ritorna? Onestamente, dico di no. Gianluca Scamacca resta il principale obiettivo. Normale che ogni giorno vengono fuori nomi nuovi. L’Inter ha bisogno di un giocatore giovane. Prendere Lukaku dopo i 115 milioni sarebbe un’operazione non alla Beppe Marotta. L’Inter ha scelto il suo attaccante, si è mossa prima di tutti»..