Lukaku, nuova offerta Chelsea a ore: l’Inter regge quantomeno su un punto – SI

Per Lukaku il Chelsea continua a spingere e a breve dovrebbe presentare una nuova offerta all’Inter. Sportitalia segnala le cifre e la volontà della proprietà Suning.

NUOVA OFFENSIVA – Il Chelsea non molla Romelu Lukaku e, nonostante in questi due giorni non ci siano stati grossi aggiornamenti, è in procinto di inviare una nuova offerta all’Inter. Sportitalia la dettaglia fra centoquindici e centoventi milioni di euro, dicendo come la manderà nelle prossime ore. La richiesta di Suning è di ricevere solo cash, senza contropartite tecniche. Sarebbe quindi da escludere la voce su Davide Zappacosta segnalata nel tardo pomeriggio (vedi articolo). Con Lukaku il Chelsea ha già l’accordo, ma serve trovare l’intesa con l’Inter: Duvan Zapata resta il favorito per la successione.