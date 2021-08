Lukaku, nuova offerta Chelsea con Zappacosta? Doppia opzione all’Inter

Lukaku ha già l’accordo con il Chelsea e sembra attratto dalla prospettiva di misurarsi di nuovo con la Premier League. Gli inglesi devono però trovare ancora l’intesa definitiva con l’Inter e, secondo “Sky Sport”, ci provano con l’inserimento di Zappacosta.

DOPPIA IDEA – Secondo quanto riporta “Sky Sport”, il Chelsea torna alla carica per Romelu Lukaku e formula una nuova offerta con una doppia opzione per l’Inter. Il rilancio degli inglesi sarà di 110 milioni di euro oppure 120 milioni più il cartellino di Davide Zappacosta, che è tornato in Inghilterra dopo il prestito al Genoa nella scorsa stagione. L’Inter vorrebbe solo cash per monetizzare il più possibile dalla cessione del belga. Vedremo se la nuova offerta del club di Roman Abramovich farà breccia nella dirigenza nerazzurra permettendo all’attaccante di volare a Londra e tornare nel suo ex club.