Lukaku non vuole agenti al suo fianco! Ritorno all’Inter? Ecco come – AP

Lukaku vuole l’Inter a ogni costo, nonostante si tratti di un affare alquanto complicato (vedi articolo). Secondo Alfredo Pedullà, l’attaccante belga in forza al Chelsea non vuole agenti al suo fianco. Solo una possibilità per rivederlo in nerazzurro

QUASI REGALO – Romelu Lukaku sta provando l’impossibile per fare ritorno all’Inter. L’attaccante belga, oltre a prendere le distanze dal suo agente, Federico Pastorello, ha deciso di voler al suo fianco solo consulenti o avvocati. Alfredo Pedullà fa il punto della (complicata) situazione: “Lukaku non vuole agenti accanto, al massimo consulenti o avvocati. Come anticipato il 13 maggio, ha preso le distanze da Pastorello. Un ritorno all’Inter? Solo in prestito e a 7 milioni di ingaggio (la metà). In pratica dovrebbero quasi regalarlo”.