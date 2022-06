Lukaku non da solo: Inter prepara l’iter pre-annuncio per tre acquisti – Sky

Lukaku non sarà l’unica novità nerazzurra della settimana. Il mercato dell’Inter entra nel vivo con l’iter delle visite mediche e della firma pre-annuncio. Come confermato da Sky Sport, nei prossimi giorni si attendono almeno tre novità a Milano

TRE ARRIVI FISSATI – Si prevede una settimana bollente a Milano. E non solo a livello meteorologico. Oltre all’argomento Milan Skriniar (vedi aggiornamento), si pensa anche alle entrate. Il ritorno del grande ex Romelu Lukaku è previsto a ore. Probabilmente già mercoledì. In programma le visite mediche prima della firma sul contratto. Tutto definito con il Chelsea per il prestito annuale, ovviamente in attesa della firma. Come riportato da Matteo Barzaghi – giornalista di Sky Sport -, lo stesso iter previsto per Lukaku è nell’agenda di altri due nuovi arrivi. In settimana a Milano con Lukaku anche i più giovani Raoul Bellanova e Kristjan Asllani, che sono altri due dei cinque innesti pre-mercato dell’Inter (vedi lista aggiornata).