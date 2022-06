Lukaku, no trattativa Chelsea-Inter. Problema sovraccarico in attacco – Sky

L’Inter sogna il ritorno a Milano di Romelu Lukaku. Il Chelsea ha aperto al prestito oneroso per il belga ma l’Inter ancora non ha imbastito nessuna trattativa. E ci può essere un problema in attacco.

TRATTATIVA – L’Inter non ha ancora cominciato a trattare con il Chelsea per Romelu Lukaku. Il belga è un obiettivo per i nerazzurri certo, ma non c’è ancora nulla sul tavolo tra i due club. Ecco cosa riporta Valentina Mariani a Sky Sport Calciomercato. «Lukaku? Lui e Dybala sono i due nomi più caldi. Per quanto riguarda il belga c’è da fare un discorso sugli attaccanti dell’Inter perché sono tanti, troppi. Ci potrebbe essere un problema di sovraccarico. A livello economico è difficile. In quel caso se arrivassero tutti e due ci sarebbe un’uscita. Al momento con il Chelsea non c’è una trattativa».

Fonte: Sky Sport