Lukaku, no Juventus? Lui ci crede ancora: c’è tempo per ricucire con l’Inter – TS

Lukaku continua a dialogare con la Juventus e attende sviluppi dalle cessioni dei bianconeri, ma secondo quanto riportato questa mattina su Tuttosport dal collega Stefano Salandin, il belga tiene sempre viva la finestra Inter convinto di poter ancora ricucire i rapporti.

ALTRA POSSIBILITÀ – Romelu Lukaku si allena da solo a Londra dopo che l’Inter lo ha scaricato per aver avviato inspiegabilmente i contatti con la Juventus. Si allena, anche perché non è proprio il tipo di giocatore che possa permettersi il lusso di traccheggiare fisicamente, e si guarda attorno. Fronte la Juventus, la situazione è bloccata dalle cessioni, principalmente quella di Dusan Vlahovic. Massimiliano Allegri non aspetta altro e vuole solamente il centravanti belga. Le richieste da parte del Chelsea, intanto, sono destinate a calare (l’Inter era arrivata a 35 milioni), mentre l’opzione Arabia Saudita resta ancora viva: l’Al-Hilal è pronto a versare 50 milioni sulle casse del club londinese. Di Saudi League, però, lui non vuole sentirne parlare. Aspetta il miracolo con l’obiettivo di continuare a mettersi in gioco in Europa. Oltre l’opzione Juventus, secondo Tuttosport c’è anche il tempo di ricucire addirittura il rapporto con l’Inter, e il quotidiano inglese ribadisce: “le chiusure definitive nel calcio sono una favola”. Sarà veramente così?

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin