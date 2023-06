Lukaku, no Chelsea al prestito. Inter pensa a un altro nome

Il Chelsea non intenderebbe cedere Romelu Lukaku di nuovo in prestito, così l’Inter starebbe pensando a un altro nome.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Chelsea non è disponibile a un nuovo prestito di Romelu Lukaku. I Blues intendono cedere l’attaccante belga in via definitiva. Per il momento l’Inter non può presentare l’offerta giusta. Quindi nel frattempo il club nerazzurro pensa ad Alvaro Morata, giocatore in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid nel 2024. Lo spagnolo piace anche al Milan.

Fonte: SportMediaset.com