Lukaku, nessuna trattativa con la Roma: tanti se per l’ex Inter − Sky

Lukaku spera in un passaggio in un’altra squadra entro la fine di questa sessione di mercato. Novità in vista per la Roma? Nessuna trattativa in corso al momento.

TANTI SE − Secondo quanto riferito da Paolo Assogna a Sky Sport, per quanto riguarda la Roma non c’è nessuna trattativa in corso per Romelu Lukaku. Ma c’è un ma perché se nessuno dovesse farsi avanti per l’ex Inter, se il Chelsea decidesse di mandarlo in prestito e di contribuire all’ingaggio, allora una trattativa potrebbe partire per portare l’attaccante alla corte di José Mourinho.