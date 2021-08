Lukaku, nel rilancio del Chelsea con l’Inter variabile a sorpresa: Grealish – Sky

Oggi Grealish si è trasferito dall’Aston Villa al Manchester City per cento milioni di sterline. Cosa può riguardare questo Lukaku? Secondo Luca Marchetti, su Sky Sport 24, il Chelsea può fare un’offerta all’Inter superiore per avere il record del trasferimento più caro.

AGGIUNTA DAL MERCATO – Jack Grealish (ovviamente) non andrà all’Inter ma si lega in qualche modo ai nerazzurri. Lo spiega Luca Marchetti: «La notizia è che il Chelsea sta pensando di riformulare l’offerta all’Inter (vedi articolo), quindi più alta dei cento milioni di euro più Marcos Alonso. L’Inter sa che a tavolino, comunque, col Chelsea deve sedersi. Credo che Roman Abramovich farà un’offerta vicina ai centodieci-centoventi milioni di euro. Questo perché Grealish oggi è andato al Manchester City per cento milioni di sterline, i club inglesi sono attenti a questi record e credo che ci metterà anche solo un euro in più per superarlo».