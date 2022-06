Lukaku, necessario chiudere in fretta. Tutti d’accordo – Sky

Accelera la trattativa per riportare Romelu Lukaku all’Inter. Dopo l’incontro di oggi (vedi articolo) con il Chelsea, le parti sono d’accordo nel voler trovare la quadra giusta. Per chiudere in tempi brevi.

ACCELERATA – Si accelera sempre di più per Romelu Lukaku. Come riporta Emanuele Baiocchini di Sky Sport, questa è la situazione dopo l’incontro di oggi: «È una situazione calda in queste ultime due settimane di giugno. Ricordiamo che per il Decreto Crescita, bisognerà chiudere entro fine mese. Si darà una svolta a questa trattativa nei prossimi giorni, le parti vogliono che questo affare si concluda. Non è facile far quadrare tutti i conti, ma se c’è la volontà da parte di tutti allora questo significa che si può fare».